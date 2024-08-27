В твидовом мини-платье травяного цвета: Керри Вашингтон на прогулке в Нью-Йорке

47-летняя актриса и политическая активистка ярким нарядом подчеркнула стройную фигуру и ноги.
В объективы папарацци в Нью-Йорке, на Манхэттене, попала Керри Вашингтон. Она выглядела стильно и ярко.
На звезде было твидовое мини-платье травяного цвета со скрытыми пуговицами, короткими рукавами и большими накладными карманами. Талию она подчеркнула тонким ремешком из ткани в тон.
Аутфит Кери дополнила кремовыми кожаными туфлями-лодочками на шпильках и зеленой кожаной сумочкой на цепочке.
Вашингтон собрала волосы в гладкий пучок, сделала макияж с акцентом на пышных ресницах, французский маникюр, уши украсила бриллиантовыми серьгами-кольцами, а руки – золотыми кольцами. Она выглядела стройно и красиво.
Напомним, Керри Вашингтон на фестивале Tribeca 2024 в Нью-Йорке появилась в эффектном аутфите. На ней было красное платье, расшитое прозрачными деталями, от бренда Sportmax.
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