В твидовом мини-платье травяного цвета: Керри Вашингтон на прогулке в Нью-Йорке

47-летняя актриса и политическая активистка ярким нарядом подчеркнула стройную фигуру и ноги.

В объективы папарацци в Нью-Йорке, на Манхэттене, попала Керри Вашингтон. Она выглядела стильно и ярко.

На звезде было твидовое мини-платье травяного цвета со скрытыми пуговицами, короткими рукавами и большими накладными карманами. Талию она подчеркнула тонким ремешком из ткани в тон.

Аутфит Кери дополнила кремовыми кожаными туфлями-лодочками на шпильках и зеленой кожаной сумочкой на цепочке.

Керри Вашингтон / Фото: Getty Images

Вашингтон собрала волосы в гладкий пучок, сделала макияж с акцентом на пышных ресницах, французский маникюр, уши украсила бриллиантовыми серьгами-кольцами, а руки – золотыми кольцами. Она выглядела стройно и красиво.

Напомним, Керри Вашингтон на фестивале Tribeca 2024 в Нью-Йорке появилась в эффектном аутфите. На ней было красное платье, расшитое прозрачными деталями, от бренда Sportmax.

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