ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
156
Время на прочтение
1 мин

В твидовом наряде и с культовой сумкой в руке: Пенелопа Крус посетила показ Модного дома Chanel

Актриса блистала с люимом бренде на Неделе моды.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Пенелопа Крус

Пенелопа Крус / © Associated Press

51-летняя Пенелопа Крус посетила показ Модного дома Chanel, который презентовал коллекцию от кутюр на сезон осень-зима 2025-2026 в рамках Парижской недели моды.

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Испанская актриса пришла на мероприятие в классическом наряде от этого известного бренда. Лук Пенелопи включав твідовий елегантний жакет з лелітками, вкороченими рукавами і блискавкою, а також широкі довгі штани. Жакет акторки також прикрашали накладні кишені, обробка бісером та перлами.

Образ Крус дополнила классической сумкой от Chanel, солнцезащитными очками и объемной укладкой. Также звезда сделала еле заметный яркий акцент — красный длинный маникюр.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Показ она посетила после того, как днем ранее блистала в синем платье с накидкой от этого бренда. Пенелопа посетила гламурный Летний бал, который ознаменовал открытие Недели женской моды.

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус на Met Gala, 2019 год / © Associated Press

Пенелопа Крус на Met Gala, 2019 год / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус_2 / © Associated Press

© Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус_1 / © instagram.com/penelopecruzoficial

© instagram.com/penelopecruzoficial

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
156
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie