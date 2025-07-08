В твидовом наряде и с культовой сумкой в руке: Пенелопа Крус посетила показ Модного дома Chanel

Пенелопа Крус / © Associated Press

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51-летняя Пенелопа Крус посетила показ Модного дома Chanel, который презентовал коллекцию от кутюр на сезон осень-зима 2025-2026 в рамках Парижской недели моды.

Пенелопа Крус / © Getty Images

Испанская актриса пришла на мероприятие в классическом наряде от этого известного бренда. Лук Пенелопи включав твідовий елегантний жакет з лелітками, вкороченими рукавами і блискавкою, а також широкі довгі штани. Жакет акторки також прикрашали накладні кишені, обробка бісером та перлами.

Образ Крус дополнила классической сумкой от Chanel, солнцезащитными очками и объемной укладкой. Также звезда сделала еле заметный яркий акцент — красный длинный маникюр.

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Пенелопа Крус / © Associated Press

Показ она посетила после того, как днем ранее блистала в синем платье с накидкой от этого бренда. Пенелопа посетила гламурный Летний бал, который ознаменовал открытие Недели женской моды.

Пенелопа Крус / © Getty Images

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