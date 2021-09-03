В твидовом ромпере от Chanel: Кристен Стюарт продемонстрировала стройные ноги на фотоколле

В твидовом ромпере от Chanel: Кристен Стюарт продемонстрировала стройные ноги на фотоколле

Венецианский кинофестиваль в этом году будет проходить с 1 по 11 сентября.

Актриса Кристен Стюарт посетила 3 сентября фотоколл Венецианского кинофестиваля. Сегодня вечером в рамках этого кинособытия состоится премьерный показа фильма "Спенсер", в котором Кристен сыграла главную роль - принцессу Диану.

Кристен Стюарт / Getty Images

Перед камерами актриса появилась в твидовом ромпере Chanel и черных туфлях на каблуке с декоративными жемчужинами. Завершил образ Стюарт насыщенный макияж глаз, который немного добавил усталости ее лицу. Кстати, цвет волос она изменила, перекрасившись в блондинку.

Кристен Стюарт / Getty Images

Художественный фильм Пабло Ларраина о принцессе Диане, стал одной из самых долгожданных картин этого года. Действие в нем будет происходить в течение трех дней - на Рождество в начале 1990-х годов, в королевском поместье Сандрингем в Норфолке. Именно в этот период принцесса Диана решает развестись с мужем, принцем Чарльзом.

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