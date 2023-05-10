В твидовом жакете и без макияжа: Кристен Стюарт в стильном луке пришла на модный показ

33-летняя актриса посетила модное шоу Chanel в Лос-Анджелесе.
Кристен Стюарт, которая является послом Модного дома Chanel, побывала на показе его круизной коллекции сезона 2023/24, состоявшегося в Лос-Анджелесе.
Актриса позировала перед фотокамерами в твидовом черно-белом костюме, который состоял из жакета и свободных брюк.
Лук она дополнила базовой белой футболкой и черной обувью. На шее у нее была цепочка из латуни с квадратной подвеской с логотипом Chanel.
Стюарт решила отказаться от макияжа и была с любимой короткой прической.
Напомним, на Бал Института костюма в Нью-Йорке Кристен пришла в черно-белом костюме из круизной коллекции Карла Лагерфельда 2016-2017.
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