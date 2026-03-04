ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
140
Время на прочтение
1 мин

В твидовом жакете и джинсах: южнокорейскую певицу папарацци подловили в аэропорту

Ли Хери выбрала стильный образ для перелета.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Ли Хэри

Ли Хэри / © Getty Images

В объективы папарацци в международном аэропорту Инчхон, Южная Корея, попала южнокорейская певица, участница группы Girl’s Day, актриса и модель — Ли Хери. Девушка шла на самолет, чтобы отправиться в Париж на Неделю моды.

Знаменитость выглядела стильно в твидовом клетчатом жакете с золотыми пуговицами, белом топе и синих джинсах с потертостями. Обута она была в черные туфли на высоких платформах и каблуках.

Ли Хэри / © Getty Images

Ли Хэри / © Getty Images

Лук Хери дополнила красной сумочкой с золотой пряжкой. У Ли была аккуратная укладка с челкой и нежный макияж.

Дата публикации
Количество просмотров
140
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie