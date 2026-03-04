- Дата публикации
В твидовом жакете и джинсах: южнокорейскую певицу папарацци подловили в аэропорту
Ли Хери выбрала стильный образ для перелета.
В объективы папарацци в международном аэропорту Инчхон, Южная Корея, попала южнокорейская певица, участница группы Girl’s Day, актриса и модель — Ли Хери. Девушка шла на самолет, чтобы отправиться в Париж на Неделю моды.
Знаменитость выглядела стильно в твидовом клетчатом жакете с золотыми пуговицами, белом топе и синих джинсах с потертостями. Обута она была в черные туфли на высоких платформах и каблуках.
Лук Хери дополнила красной сумочкой с золотой пряжкой. У Ли была аккуратная укладка с челкой и нежный макияж.