В твидовом жакете и мини-юбке: Пенелопа Крус в ансамбле от Chanel появилась на фотоколле в Мадриде

48-летняя актриса продемонстрировала отличное чувство стиля в женственном образе от французского бренда.

Пенелопа Крус посетила фотоколл ленты En Los Margenes, который состоялась в отеле Hyatt Regency Hesperia в Мадриде.

Поскольку актриса является абассадоркой Модного дома Chanel, для мероприятия она выбрала образ от этого бренда.

На Пенелопе был белый топ и твидовая мини-юбка, идеально подчеркнувшая ее стройные ноги, с золотисто-черным ремешком. Сверху она надела классический белый твидовый жакет с черной каймой и без воротника.

Пенелопа КРУС / Фото: Getty Images

Наряд звезда дополнила черными босоножками на шпильках. Волосы Крус красиво уложила, сделала вечерний макияж, украсила уши серьгами-кольцами, а руку – широким золотисто-черным браслетом.

На плече у нее висела белая сумочка Chanel. Белый маникюр и красный педикюр завершили нежный лук Пенелопы.

Напомним, в прошлый раз актриса подчеркнула стройные ноги розовым костюмом из коллекции Chanel Resort 2023.

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