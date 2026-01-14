В твидовом жакете и рубашке с рюшей на воротнике: Елена Зеленская на рабочем совещании

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Реклама

Елена Зеленская приняла участие в совещании по презентации результатов учебной поездки украинской делегации в Вену. Представители Украины изучали опыт управления вопросами безбарьерности на государственном и муниципальном уровнях.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Там первая леди предстала в черном твидовом жакете классического кроя и белой рубашке с рюшей на воротнике. У Зеленской была красивая прическа с локонами, нежный макияж и красный маникюр. Лук она завершила золотыми серьгами в ушах.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская на деловой встрече появилась в черном удлиненном жакете без воротника, к которому прикрепила новую интересную серебряную брошь.