В твидовом жакете и рубашке с рюшей на воротнике: Елена Зеленская на рабочем совещании

Первая леди Украины продемонстрировала новый деловой аутфит.

Елена Зеленская

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская приняла участие в совещании по презентации результатов учебной поездки украинской делегации в Вену. Представители Украины изучали опыт управления вопросами безбарьерности на государственном и муниципальном уровнях.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Там первая леди предстала в черном твидовом жакете классического кроя и белой рубашке с рюшей на воротнике. У Зеленской была красивая прическа с локонами, нежный макияж и красный маникюр. Лук она завершила золотыми серьгами в ушах.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская на деловой встрече появилась в черном удлиненном жакете без воротника, к которому прикрепила новую интересную серебряную брошь.

