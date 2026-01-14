- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 222
- Время на прочтение
- 1 мин
В твидовом жакете и рубашке с рюшей на воротнике: Елена Зеленская на рабочем совещании
Первая леди Украины продемонстрировала новый деловой аутфит.
Елена Зеленская приняла участие в совещании по презентации результатов учебной поездки украинской делегации в Вену. Представители Украины изучали опыт управления вопросами безбарьерности на государственном и муниципальном уровнях.
Там первая леди предстала в черном твидовом жакете классического кроя и белой рубашке с рюшей на воротнике. У Зеленской была красивая прическа с локонами, нежный макияж и красный маникюр. Лук она завершила золотыми серьгами в ушах.
Напомним, Елена Зеленская на деловой встрече появилась в черном удлиненном жакете без воротника, к которому прикрепила новую интересную серебряную брошь.