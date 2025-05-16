В твидовом жакете и юбке из тюля: Кристен Стюарт появилась на фотоколле в Каннах

Кристен Стюарт / © Associated Press

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Она приехала представить свой фильм «Хронология воды» — свой режиссерский дебют. Это экранизация книги Лидии Юкнавич, главную роль в котором играет Имоджен Путс. Литературной основой сценария стали воспоминания писательницы Лидии Юкнавич, в которой она описывает свои детство и юность, борьбу с наркотической и алкогольной зависимостями.

Кристен Стюарт / © Associated Press

Кристен Стюарт появилась на фотоколле во Дворце фестивалей в нежно-розовом костюме из твида, состоящего из жакета на пуговицах, их звезда расстегнула до верху, оставив лишь одну застегнутой, и коротких шорт, поверх которых была накидка в виде тюля. Обула звезда босоножки на каблуках.

Имоджен Путс и Кристен Стюарт / © Associated Press

Актриса собрала волосы в высокую прическу, сделала легкий макияж глаз и немного подчеркнула губы нюдовой помадой. У нее на шее был чокер из камней, а на пальце несколько колец, одно из них фотографы сняли крупным планом, очевидно, приняв его за обручальное.

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Кристен Стюарт / © Associated Press

Напомним, в апреле 2025 года стало известно, что Кристен Стюарт сыграла свадьбу со сценаристкой Дилан Мейер в узком кругу друзей в Лос-Аджелесе.

Кристен Стюарт / © Associated Press