ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
150
Время на прочтение
1 мин

В твидовой двойке и белых брюках: Дженнифер Лопес в стильном осеннем луке появилась в Нью-Йорке

56-летняя артистка и актриса занимается промотуром своего нового фильма.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда вышла с презентации драматического мюзикла «Поцелуй женщины-паука», в котором она исполнила главную роль.

Поп-дива, как всегда, выглядела стильно в луке в осенних оттенках. Артистка надела темно-бежевую твидовую двойку — жакет и жилет, белую рубашку с расстегнутыми верхними пуговицами и белые брюки свободного кроя.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Аутфит Джен дополнила коричневым клетчатым платком на шее, черным клатчем-конвертом с крокодильим тиснением и черными ботильонами на платформе и каблуках.

У Лопес были распущенные волосы, макияж с помадой бежевого оттенка и персиковый маникюр. Уши она украсила элегантными золотыми серьгами с черными камнями, руку — таким же кольцом, а на лице были солнцезащитные коричневые очки.

Напомним, Дженнифер Лопес в Лос-Анджелесе продемонстрировала аутфит в бежевом ансамбле от ливанского бренда Harithand, который состоял из асимметричного пальто и длинного платья.

Дата публикации
Количество просмотров
150
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie