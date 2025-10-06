- Дата публикации
В твидовой двойке и белых брюках: Дженнифер Лопес в стильном осеннем луке появилась в Нью-Йорке
56-летняя артистка и актриса занимается промотуром своего нового фильма.
Дженнифер Лопес попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда вышла с презентации драматического мюзикла «Поцелуй женщины-паука», в котором она исполнила главную роль.
Поп-дива, как всегда, выглядела стильно в луке в осенних оттенках. Артистка надела темно-бежевую твидовую двойку — жакет и жилет, белую рубашку с расстегнутыми верхними пуговицами и белые брюки свободного кроя.
Аутфит Джен дополнила коричневым клетчатым платком на шее, черным клатчем-конвертом с крокодильим тиснением и черными ботильонами на платформе и каблуках.
У Лопес были распущенные волосы, макияж с помадой бежевого оттенка и персиковый маникюр. Уши она украсила элегантными золотыми серьгами с черными камнями, руку — таким же кольцом, а на лице были солнцезащитные коричневые очки.
Напомним, Дженнифер Лопес в Лос-Анджелесе продемонстрировала аутфит в бежевом ансамбле от ливанского бренда Harithand, который состоял из асимметричного пальто и длинного платья.