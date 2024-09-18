В тыквенном бикини и золотом парео: пышнотелая модель покаталась на сапборде

Грейси Бон любит активно проводить время.
Пышнотелая модель из Панамы – Грейси Бон – порадовала фолловеров в Instagram новым видео с отдыха.
Девушка активно провела время, катаясь на сапборде. Одета она была в бикини тыквенного цвета, а на бедрах она завязала золотое парео. Свой лук Грейси дополнила соломенной шляпой и массивными очками.
"Наконец-то я нашла что-то моего размера", – подписала она видео.
Напомним, Грейс Бон в сплошном купальнике изумрудного цвета с сексуальным декольте похвасталась пышными формами.
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