В тюрбане и голубом платье с камнями: эффектный образ участницы шоу "Холостяк-12"

В эфире показали шестой выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-12",который отсняли еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Съемки шестой недели проходили в Дубае, поэтому на церемонии роз девушки появились в образах восточных красавиц.

23-летняя финансовый аналитик — Алина Ершова — предстала перед холостяком в эффектном аутфите, который она показала на своей странице в Instagram.

Алина из "Холостяка"/Instagram

На девушке было голубое обтягивающее платье, расшитое камнями, с прозрачной зоной декольте, а также тюрбан серебряного цвета.

Алина из "Холостяка"/Instagram

Шею Алина украсила красивым чокером-колье с камнями, уши – серьгами-пусетами, а руки – браслетом и кольцом. На лице у нее был насыщенный макияж с акцентом на глазах.

Напомним, главный герой "Холостяка-12" Алекс Топольский в шестом выпуске отменил церемонию роз из-за анонимных аудиоотзывов участниц друг о друге. Мужчина захотел обдумать все услышанное о девушках и решить, с кем он попрощается в следующем выпуске.

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