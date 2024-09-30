В тюрбане и кружеве: Сальма Хайек появилась на показе Valentino в лиловом луке

Звезда выбрала очень яркий лук, который был перенасыщен аксессуарами.

Неделя мод в Париже продолжается и дизайнеры предложили в новом сезоне много оригинальных нарядов. Среди тех, кто презентовал коллекция весна-лето 2025 был Модный дом Valentino, которій теперь возглавляет модельер Алессандро Микеле.

Среди гостей мероприятия появилась модница, актриса и жена французского миллиардера Франсуа-Анри Пино - 58-летняя Сальма Хайек. Женщина пришла с ног до головы одетая в наряд лилового оттенка.

На Сальме был костюм сшитый из кружевной ткани, он состоял из блузы с длинными рукавами на пуговицах, а также юбки длины миди. Этот наряд звезда носила в сочетании с босоножками на огромной платформе пудрового оттенка.

Сальма Хайек / Фото: Getty Images

Образ дополнял шелковый тюрбан на голове, солнцезащитные очки и многоярусные бусы из жемчуга, которые к тому же украшал большой цветок. Также Хайек надела кольцо с огромным жемчугом, которое красовалось на ее среднем пальце, и завершила образ белой сумкой.

Сальма Хайек / Фото: Getty Images

Этот наряд напомнил нам платье Gucci подобного цвета, которое Сальма выбрала в 2018 году для красной дорожки "Оскара". Оно было тоже очень богато декорировано и имело много рюшей на юбке.

Сальма Хайек в 2018 году / Фото: Associated Press

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