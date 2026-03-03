В удобном повседневном аутфите: София Вергара попала под прицел фотографов в Париже

София Вергара / © Getty Images

Во Францию Вергара приехала, по всей видимости, на Парижскую неделю моды, которую также собирается посетить и топмодель Кейт Мосс.

Вергара, как и Мосс попала под прицел уличных фотографов в столице Франции. Звезда была одета в коричневое худи и широкие голубые джинсы, которые носила с удобными кроссовками. София распустила длинные каштановые волосы, была в солнцезащитных очках и с коричневой сумкой через плечо. Также у нее на пальцах было несколько золотых колец с камнями и без.

София Вергара / © Getty Images

Напомним, на днях в Париже папарацци сделали фото Виктории Бекхэм. Виктория была в красном теплом свитере-водолазке, который заправила в брюки бежевого цвета со сверхвысокой посадкой и выглядела весьма стильно.

