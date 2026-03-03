ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
119
1 мин

В удобном повседневном аутфите: София Вергара попала под прицел фотографов в Париже

53-летняя колумбийско-американская актриса, ведущая и модель София Вергара попала под прицел фотографов на улицах Париже.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
София Вергара

София Вергара / © Getty Images

Во Францию Вергара приехала, по всей видимости, на Парижскую неделю моды, которую также собирается посетить и топмодель Кейт Мосс.

Вергара, как и Мосс попала под прицел уличных фотографов в столице Франции. Звезда была одета в коричневое худи и широкие голубые джинсы, которые носила с удобными кроссовками. София распустила длинные каштановые волосы, была в солнцезащитных очках и с коричневой сумкой через плечо. Также у нее на пальцах было несколько золотых колец с камнями и без.

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

Напомним, на днях в Париже папарацци сделали фото Виктории Бекхэм. Виктория была в красном теплом свитере-водолазке, который заправила в брюки бежевого цвета со сверхвысокой посадкой и выглядела весьма стильно.

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Виктория Бекхэм / © Getty Images

119
