В удобных брюках и с шоппером: Джиджи Хадид после съемки в Нью-Йорке

В удобных брюках и с шоппером: Джиджи Хадид после съемки в Нью-Йорке

После скандала с бывшим бойфрендом модель практически не появляется на публике.

Супермодель Джиджи Хадид сфотографировали, когда она после насыщенного рабочего дня на съемках направлялась к своему автомобилю. На лице у модели еще остался макияж со стрелками и укладка.

Одета Хадид была в свободную кофту, широкие брюки-палаццо и кеды. На плече у звезды висела сумка-шоппер, а на лице была защитная маска.

Джиджи Хадид / Getty Images

Напомним, сейчас в семье Джиджи непростые времена. Модель разошлась с отцом своей дочери Хай – певцом Зейном Маликом – из-за его конфликта с матерью модели Иоландой. Также ходили слухи, что Джиджи была намерена лишить Зейна родительских прав, однако, по информации Daily Mail, сейчас пара поддерживает дружеские отношения ради ребенка и опеку не делит.

Джиджи Хадид и Зейн Малик / Getty Images

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