В укороченном пальто Gucci и стильных босоножках: Кирстен Данст прибыла в Венецию

39-летняя актриса попала под прицел фотографов в Италии.
В этом году 78-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября и звезды уже начинают съезжаться в один из самых красивых городов Италии, чтобы пройтись в эти дни по красной дорожке. Одной из первых, кого заметили в Венеции, была актриса Кирстен Данст.
Звезда появилась в укороченном пальто от Gucci, широкий джинсах, а через плече у нее висела сумка тоже от этого итальянского бренда. Волосы Кирстен были просто распущены, а на глаза она надела солнцезащитные очки.
Несмотря на довольно теплый верх, обувь Кирстен выбрала легкую отдав предпочтение босоножкам на высоком каблуке.
В Венеции актриса представит картину "Власть пса", в которой сыграла одну из главных ролей. Картина расскажет о двух братьях Филе и Джордже Бербэнк, которые владеют самым крупным ранчо в Монтане. Когда Джордж женится на вдове по имени Роуз, Фил чувствует себя преданным и решает этот брак разрушить.
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