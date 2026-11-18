Христина Соловий

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Христина Соловий впервые попробовала себя в дубляже и сразу получила главную роль. В украинской версии нового мультфильма Walt Disney Animation Studios «Чарокрай: Королевство магии» ее голосом заговорила Билли — импульсивная подросток, которая внезапно обнаруживает в себе магические способности.

На фото из студии звукозаписи певица позировала в укороченном кремовом свитере грубой вязки и черной джинсовой мини-юбке с необработанным краем. У Христины была волнистая укладка и нежный макияж.

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Христина Соловий

Певица рассказала, что ранее проходила кастинг на роль Мавки в украинском анимационном фильме. «Но, оказывается, я больше похожа на молодую ведьму, чем на мавку», — пошутила Соловий.

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Во время работы над дубляжом Христина узнала в Билли себя в подростковом возрасте. Ей оказались близки бунтарский характер героини, ее отношения с родителями и любовь к животным.

Христина Соловий

«Она бунтарка. И я была такой же. Отношения с родителями тоже очень похожи. Любовь к животным и какие-то отчаянные попытки их спасать — все это было в моем детстве», — рассказала певица.

О чем мультфильм

Когда магические способности Билли выходят из-под контроля, девушка оказывается в скрытом царстве ведьм. Вместе с мамой она отправляется в путешествие и узнает о семейных тайнах, способных изменить мир волшебства.

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Мультфильм сняли Фон Вирасунторн («Желание») и Джейсон Хенд («Ваяна 2»). В оригинальной версии Билли озвучила Хейли Стайнфельд, а ее маму — Рашида Джонс. Услышать голос Христины Соловий в роли Билли уже можно в украинском трейлере. В прокат фильм выйдет 26 ноября.

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