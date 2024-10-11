В укороченном свитере и кожаной юбке: актриса продемонстрировала стильный лук трендового цвета

Элла Хант выбрала для своего выхода наряд в шоколадном оттенке.
Британская актриса Элла Хант попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Она продемонстрировала стильный осенний образ трендового цвета.
На Элле был укороченный коричневый свитер с высокой горловиной, в котором она блеснула плоским животом, и кожаная юбка миди шоколадного оттенка. Лук она дополнила сумкой в тон и бежевыми остроносыми туфлями на шпильках.
У Хант была укладка с локонами, макияж с шоколадной помадой и бежевый маникюр.
Напомним, ранее Элла Хант вышла в свет в ажурном вязаном топе, такой же кофте с рукавами три четверти, под которыми на ней был черный бюстгальтер, и кожаных штанах.
Читайте также:
- В прозрачном боди и юбке цвета бургунди: британская актриса продемонстрировала эффектный аутфит
- Какие ноги: британская актриса вышла на подиум в платье цвета металлик с высоким разрезом
- В платье-кольчуге с V-образным декольте: британская актриса засветила интересные татуировки