В укороченном свитере и кожаной юбке: актриса продемонстрировала стильный лук трендового цвета

Элла Хант выбрала для своего выхода наряд в шоколадном оттенке.

Британская актриса Элла Хант попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Она продемонстрировала стильный осенний образ трендового цвета.

На Элле был укороченный коричневый свитер с высокой горловиной, в котором она блеснула плоским животом, и кожаная юбка миди шоколадного оттенка. Лук она дополнила сумкой в тон и бежевыми остроносыми туфлями на шпильках.

Элла Гант / Фото: Getty Images

У Хант была укладка с локонами, макияж с шоколадной помадой и бежевый маникюр.

Напомним, ранее Элла Хант вышла в свет в ажурном вязаном топе, такой же кофте с рукавами три четверти, под которыми на ней был черный бюстгальтер, и кожаных штанах.

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