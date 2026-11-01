В укороченном свитере и прозрачной юбке с кристаллами: Кира Найтли продемонстрировала необычный образ

Кира Найтли / © Getty Images

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Кира Найтли посетила пресс-вечеринку фильма The Lives of Others в брассерии Zédel в Лондоне. На мероприятии актриса появилась в эффектном ансамбле из весенней коллекции Erdem 2027 года.

На ней был укороченный темно-серый свитер с V-образным вырезом, широкой рубчатой окантовкой и длинными рукавами. Его фигурный нижний край украшал серебристый декор из кристаллов, напоминавший изящный ювелирный орнамент.

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Кира Найтли / © Getty Images

Свитр Кира сочетала с длинной юбкой из прозрачного тюля пудрово-бежевого оттенка, из-под которой просвечивало белое белье. Ее украшали россыпи блестящих камешков, жемчуг, бусинки, бисер и цветочные мотивы.

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Найтли была обута в черные остроносые туфли с фигурным краем и металлическими люверсами. У Киры была волнистая прическа каре и макияж с акцентом на глазах.

Напомним, Кира Найтли и ее супруг Джеймс Райтон появились вместе в Лондоне.

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