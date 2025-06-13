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- Шоу-бизнес
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В укороченном жакете и мини-юбке: танцовщица в белоснежном ансамбле предстала на премьере семейного фильма
31-летняя Дженна Джонсон в белом наряде похвасталась стройной спортивной фигурой.
Американская танцовщица Дженна Джонсон посетила премьеру семейного анимационного фильма «Элио», которая состоялась в театре El Capitan в Лос-Анджелесе.
Перед фотокамерами знаменитость появилась в белом пикантном ансамбле. На ней был укороченный жакет, позволивший ей продемонстрировать накачанный пресс, и белая мини-юбка, похожая на нижнюю часть жакета. Коротким нарядом Дженна подчеркнула свои стройные ноги.
Аутфит Джонсон дополнила белыми высокими сапогами на шпильках и с острыми носками. Она сделала прическу «Мальвина», уложив волосы в локоны, сделала макияж с фиолетовыми тенями и бежевой помадой, а также французский маникюр. Уши танцовщица украсила серьгами-кольцами, шею — бриллиантовым ожерельем, а руки — кольцами с бриллиантами.
О фильме:
История от Disney и Pixar рассказывает об Элио — мальчике с живой фантазией, чувствующего себя чужим в своем мире. Однажды он случайно оказывается в сердце галактического сообщества — крупной межпланетной организации, объединяющей существ из разных миров. Там, по недоразумению, Элио принимают за представителя всей Земли.
Он совсем не готов к такой ответственности, но именно это неожиданное предназначение заставляет его учиться общаться с странными пришельцами, проходить сложные испытания и искать ответы не только во Вселенной, но и в самом себе.
В украинский прокат фильм «Элио» выходит 19 июня.