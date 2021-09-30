В укороченном жакете и с блестящим обручем: стильная Катя Осадчая на премьере фильма об агенте 007

Телеведущая приняла участие в съемках во время премьерного показа новой ленты "бондианы".
Несмотря на то, что Катя Осадчая только полтора месяца назад родила третьего сына, она активно работает и посещает светские мероприятия.
Вчера, 29 сентября, ведущая побывала на премьере 25-го фильма о Джеймсе Бонде — "007: Не время умирать", которая состоялась в кинотеатре "Оскар".
Осадчая взяла интервью для "Светской жизни" у звезд, которые пришли первыми посмотреть долгожданную картину "бондианы", которую перенесли на полтора года из-за пандемии.
Катя выбрала для этого события стильный лук в классических цветах. На ней был черный костюм, который состоял из укороченного жакета и брюк-палаццо со стрелками, белая рубашка и черные остроносые туфли.
Телезвезде волосы уложили в локоны и украсили черным обручем с блестками, а также сделали макияж с акцентом на глазах. На лицо она надела черную маску.
В этот вечер Осадчая взяла интервью у нового спикера президента Украины — Сергея Никифорова. Для светского выхода пресс-секретарь Зеленского выбрал классический серый костюм, белую рубашку и черный галстук с мелким серым принтом.
А поскольку дресс-код вечера был "смарт", то Сергей разбавил свой деловой лук стильными акцентами — серыми кедами с черным принтом и небесно-голубыми носками. Образ получился интересным.
(чтобы посмотреть видео, листайте вправо)
К слову, в 25-м фильме "бондианы" — "Не время умирать" — главную роль — агента 007 Джеймса Бонда — сыграл Дэниел Крейг. Это его пятый и последний фильм. Актер играл эту роль в течение 15 лет.
Эта лента стала самой дорогой из "бондианы", ее бюджет составил 250 миллионов долларов. Нового актера на главную роль Джеймса Бонда выберут в 2022 году.
В украинских кинотеатрах фильм идет с сегодняшнего дня.
Читайте также: Еще в роддоме: Катя Осадчая показала первое селфи с новорожденным сыном на руках