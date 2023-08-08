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В укороченной дубленке и мини-юбке из овчины: Кортни Кардашьян продемонстрировала большой беременный живот

В укороченной дубленке и мини-юбке из овчины: Кортни Кардашьян продемонстрировала большой беременный живот

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
203
Время на прочтение
1 мин
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В укороченной дубленке и мини-юбке из овчины: Кортни Кардашьян продемонстрировала большой беременный живот

Кортни Кардашьян / Фото: Instagram Кортни Кардашьян

44-летняя звезда реалити в ярком образе устроила себе дома фотосессию.

Кортни Кардашьян продолжает радовать фолловеров своими "беременными" снимками. В этот раз звезда реалити показала яркий лук и продемонстрировала большой беременный живот.

Кортни Кардашьян / © Instagram Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян / Фото: Instagram Кортни Кардашьян

Кортни одела голубой костюм из овчины с молниями от бренда LaQuan Smith, состоявшего из укороченной дубленки с длинными рукавами и мини-юбки.

Кортни Кардашьян / © Instagram Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян / Фото: Instagram Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян / © Instagram Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян / Фото: Instagram Кортни Кардашьян

Аутфит Кардашьян дополнила мюлями цвета металлик на шпильках.

Кортни Кардашьян / © Instagram Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян / Фото: Instagram Кортни Кардашьян

Кортни собрала волосы в пучок, выпустив спереди пряди, и сделала нежный макияж с акцентом на румянах.

Кортни Кардашьян / © Instagram Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян / Фото: Instagram Кортни Кардашьян

Напомним, ранее Кортни Кардашьян продемонстрировала беременный живот в леопардовом купальнике во время отдыха на пляже.

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Дата публикации
Просмотры
203
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