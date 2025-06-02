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- Шоу-бизнес
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В укороченных штанах и сапогах: необычный выбор наряда актрисой Милой Кунис
Выглядела актриса стильно, но выбор наряда удивлял, учитывая, что на улице уже лето.
Мила Кунис посетила мероприятие в Калифорнии Tudum Live, которое было организовано Netflix для фанатов этой стриминговой платформы. Мила появилась перед публикой в костюме Elie Saab коричневого цвета, но с оригинальными укороченными брюками.
Жакет Милы украшали большие пуговица, а вот носила она его на голое тело, сочетав с бюстье.
Также актриса обула сапоги коричневого цвета на высоких каблуках и распустила волосы. Ее макияж был лаконичным, но с акцентом на глазах, которые визажисты подвели черным карандашом.
Голливудская звезда не единственная, кто выбирает такую длину брюк, поскольку также в подобных на публике как-то блистала королева Дании Мэри.