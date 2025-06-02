В укороченных штанах и сапогах: необычный выбор наряда актрисой Милой Кунис

Мила Кунис / © Associated Press

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Мила Кунис посетила мероприятие в Калифорнии Tudum Live, которое было организовано Netflix для фанатов этой стриминговой платформы. Мила появилась перед публикой в костюме Elie Saab коричневого цвета, но с оригинальными укороченными брюками.

Жакет Милы украшали большие пуговица, а вот носила она его на голое тело, сочетав с бюстье.

Мила Кунис / © Associated Press

Также актриса обула сапоги коричневого цвета на высоких каблуках и распустила волосы. Ее макияж был лаконичным, но с акцентом на глазах, которые визажисты подвели черным карандашом.

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Мила Кунис / © Associated Press

Голливудская звезда не единственная, кто выбирает такую длину брюк, поскольку также в подобных на публике как-то блистала королева Дании Мэри.

Королева Мэри / © Associated Press