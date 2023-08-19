В укороченных штанах и золотистых мюлях: Джилл Байден продемонстрировала стильный образ в Неваде

Уже несколько недель они проводят в небольшом отпуске.
Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден прилетели вместе в штат Невада.
Пару сфотографировали в международном аэропорту Рино-Тахо в пятницу, 18 августа, когда они выходили из самолета.
Семейство продолжит свой летний отдых, поскольку в этом штате расположено одна из самых красочных и известных достопримечательностей страны - озеро Тахо. Для отдыха Байдены орендовали частный дом.
Для перелета первая леди выбрала ансамбль в черном цвете - укороченные штаны и рубашку с рукавами-колоколами на пуговицах. Свой образ миссис Байден дополнила множеством золотых браслетов на руках и эффектными мюлями на устойчивом квадратном каблуке.
Во время отдыха с президенту и первой леди присоединилась их дети и внуки.
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