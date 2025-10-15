В Украине требовали бы вернуть деньги: «ангел» Адриана Лима удивила своим маникюром для шоу

Адриана Лима на шоу Victoria's Secret / © Getty Images

Сегодня, 15 октября, в Нью-Йорке пройдет легендарное шоу Victoria’s Secret. Оно будет транслироваться по Prime Video, а также на официальных аккаунтах бренда в Instagram, TikTok и YouTube.

В этом году на подиум в «ангельских» крыльях выйдут как известные модели (Адриана Лима, Лили Олдридж, Джоан Смоллс, Даутцен Крус, Джиджи Хадид, Кэндис Свэйнпоул), так и новые лица (Анок Яй, модель plus-size Юми Ну и трансгендерная модель Алекс Консани).

Подготовка к шоу, которое начнется в 19:00 по времени США, уже идет полным ходом — модели примеряют свои образы для шоу, им делают прически, макияжи и маникюр. В своем Instagram звезда бренда — 44-летняя бразильская супермодель Адриана Лима — опубликовала фото в знаменитом розовом полосатом халате Victoria’s Secret и написала, что ждет-не дождется начала шоу.

Адриана Лима / © Instagram Адрианы Лимы

Адриана Лима / © Instagram Адрианы Лимы

А также показала свежий — сделанный специально для шоу — маникюр, чем удивила свих поклонников.

Маникюр Адрианы Лимы / © Instagram Адрианы Лимы

Все дело в том, что ногти не выглядят идеально: лак лежит не ровно, покрытие сделано не под кутикулу, мизинец и совсем не полностью прокрашен, а форма ногтей — разная.

Маникюр Адрианы Лимы / © Instagram Адрианы Лимы

Традиционно «ангелы» бренда выходят на подиум с розово-молочным маникюром, с мягким глянцевым финишем.

Маникюр Адрианы Лимы / © Instagram Адрианы Лимы

Как вам такой маникюр? Не сомневаемся, что мастер старалась, но, судя по ее странице в Instagram, она обычно специализируется на фантазийном маникюре, с аппликациями и рисунками.

