В украинских кинотеатрах покажут криминальный боевик с Дензелом Вашингтоном в главной роли

Уже в конце лета экшен выйдет в прокат.

В украинский прокат, 31 августа, выйдет криминальный экшен "Великий ураавнитель 3" режиссера Антуана Фукуа, являющегося продолжением двух предыдущих одноименных лент, вышедших в 2014 и 2018 годах.

Съемки фильма прошли осенью 2022 года на побережье Амальфи в Италии, а затем в Неаполе и Риме до января 2023 года.

Это история о тайном агенте Роберте Макколле (Дензел Вашингтон), который решил покончить со своей работой военного разведчика. Но мужчина продолжает отстаивать правду в повседневной жизни и защищать тех, кто в этом нуждается.

Роберт уезжает на юг Италии, где планирует спокойно наслаждаться жизнью. Но вдруг он узнает, что его друзья оказались на крючке местных криминальных авторитетов. Мафия становится все более наглой и Маккол решает обрести справедливость – начинает борьбу с мафией.

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