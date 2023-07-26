В украинский прокат выходит психологический триллер с Николасом Кейджем в главной роли

Завтра, 27 июля, в украинский прокат выходит психологический триллер "Схватка с дьяволом". Главные роли в ленте сыграли Николас Кейдж и Юэль Киннаман. В фильме появятся также Кайви Лайман и Нэнси Гуд. Режиссером хоррора выступил Юваль Адлер.

О фильме:

К водителю такси садится вооруженный пассажир, и его обычный рабочий день, а точнее ночь, превращается в настоящий ужас. Начинается игра на выживание. Пассажир утверждает, что водитель должен заплатить за все свои предыдущие поступки. Водитель, в свою очередь, настойчиво пытается убедить незнакомца, что он только обычный работник и не понимает, что происходит. Но впоследствии становится понятно, кем же на самом деле является мужчина за рулем.

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