В украинский прокат вышел фильм "Хищник: Планета смерти" с Эль Фэннинг, которая появилась там без ног

Эль Фэннинг

Реклама

В украинский прокат сегодня, 6 ноября, вышел научно-фантастический экшн от 20th Century Studios — «Хищник: Планета смерти» с Эль Фэннинг в главной роли. Кстати, в ленте актриса неожиданно появляется без ног.

Эль Фэннинг. Кадр из фильма

Режиссером ленты выступил Дэн Трахтенберг. Это новая глава легендарной франшизы, которая переносит зрителей в будущее — на отдаленную планету, где выживают только сильнейшие.

Это история о молодом Хищнике, которого сыграл Димитриус Шустер-Колоаматанги, изгнаннике из своего клана. Он находит неожиданную союзницу — девушку Тию. Вместе Хищник и Тиа отправляются в опасное путешествие, чтобы столкнуться с ожесточенным врагом во вселенной, где охота — это вопрос чести, выживания и судьбы.

Реклама

Хищник. Кадр из фильма

Напомним, Эль Фэннинг на премьере фильма «Хищник: Планета смерти» в Лос-Анджелесе появилась в вечернем черном платье с декольте в форме сердца от бренда Zuhair Murad.