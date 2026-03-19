В украинский прокат вышел фильм "Проект "Аве Мария" с Райаном Гослингом: три стильных образа актера из промотура

Райан Гослинг / © Associated Press

Реклама

Сегодня, 19 марта, в украинский прокат вышел научно-фантастический фильм «Проект „Аве Мария“ с Райаном Гослингом в главной роли. По этому поводу предлагаем рассмотреть три стильных образа актера из промотура этой ленты.

Вчера, 18 марта, премьера «Проекта „Аве Мария“ состоялась в Нью-Йорке. На мероприятии Райан предстал в черно-белом клетчатом костюме с принтом „гусиная лапка“, нежно-розовой рубашке в полоску от Dolce Gabbana с вышитыми логотипами бренда и кожаном галстуке цвета марсала. Наряд он скомбинировал с бордовыми лоферами.

На премьере фильма в Париже Гослинг появился в полосатом черном костюме в белую полоску от Dolce Gabbana, белой рубашке, черном кожаном галстуке и в черных туфлях. Рядом с актером позировал его инопланетный каменный друг из ленты.

Реклама

Райан Гослинг / © Getty Images

А на премьерном показе фильма в Лондоне Райан продемонстрировал стильный лук от бренда Amiri. На нем был темно-бордовый костюм в белую полоску, полосатая рубашка, черный кожаный пояс с крокодильим тиснением и золотой пряжкой и крокодильи туфли. На руке у актера были стильные часы Tag Heuer.

О фильме:

Это история о школьном учителе Райланде Грейсе, который просыпается на космическом корабле за световые годы от Земли. Мужчина ничего не помнит, не знает, кто он и как здесь оказался. Впоследствии память к Грейсу возвращается и он осознает, что именно он является последним шансом человечества спасти Солнце от угасания.

Лента снята по мотивам международного бестселлера писателя Энди Вира, который вышел в мае 2021 года и быстро стал одним из самых обсуждаемых научно-фантастических романов в мире. Книгу полюбили за сочетание увлекательного сюжета, юмора и научной достоверности — элементов, которые создатели фильма сохранили и на экране.



На премьере ленты в Киеве присутствовал режиссер украинского фильма «Ты — Космос» Павел Остриков и певица Мариетта, который посоревновались в кинематографической викторине, посвященной космическим фильмам и ролям Райана Гослинга.

Реклама

Павел Остриков и Мариетта/Фото David Neparidze

На мероприятии также побывала астрофизик Елена Компаниец, представитель Главной астрономической обсерватории Украины, которая устроила для присутствующих проверку знаний о космосе.