В украинский прокат вышло продолжение хоррора "Игра в прятки" с Самарой Уивинг и Кэтрин Ньютон в главных ролях
В столице презентовали новый фильм 20th Century Studios.
На днях в Киеве, в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялся допремьерный показ черной комедии-хоррора "Игра в прятки: Я иду искать" от режиссеров Мэтта Беттинелли-Олпина и Тайлера Джиллетта. Это продолжение культового хоррора "Игра в прятки" 2019 года.
В фильме продолжаются события первой части. Сюжет ленты возвращает зрителей в мир смертельных игр, где ставки снова растут. Грейс (Самара Вивинг), которая чудом выжила после жестокого испытания, оказывается в центре новой игры. Вместе с отчужденной сестрой Фейт (Кэтрин Ньютон) она вынуждена снова бороться за жизнь - на этот раз правила еще жестче, а соперников больше. В борьбе за власть сходятся несколько влиятельных семей, и победитель будет только один.
В фильме также сыграли Сара Мишель Геллар, Элайджа Вуд, Нестор Карбонелл и культовый режиссер фильмов ужасов Дэвид Кроненберг в эпизодической роли.
Кинособытие посетили звездные гости, инфлуенсеры и представители медиа: ведущие Андрей Черновол, Вячеслав Соломка, Анна Астровская, актеры Алексей Нагрудный, Максим Самчик, Эдуард Поляков, Екатерина Манузина, Ульяна Золкина, режиссер Денис Тарасов, певец ONƎ MORE, гимнаст Олег Верняев и гимнастка Виктория Оноприенко, а также хоккеисты национальной сборной Украины и хоккейного клуба "Сокол Киев".
С сегодняшнего дня, 26 марта, фильм "Игра в прятки: Я иду искать" в украинском прокате.