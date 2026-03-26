В украинский прокат вышло продолжение хоррора "Игра в прятки" с Самарой Уивинг и Кэтрин Ньютон в главных ролях

Самара Уивинг и Кэтрин Ньютон

Реклама

На днях в Киеве, в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялся допремьерный показ черной комедии-хоррора "Игра в прятки: Я иду искать" от режиссеров Мэтта Беттинелли-Олпина и Тайлера Джиллетта. Это продолжение культового хоррора "Игра в прятки" 2019 года.

В фильме продолжаются события первой части. Сюжет ленты возвращает зрителей в мир смертельных игр, где ставки снова растут. Грейс (Самара Вивинг), которая чудом выжила после жестокого испытания, оказывается в центре новой игры. Вместе с отчужденной сестрой Фейт (Кэтрин Ньютон) она вынуждена снова бороться за жизнь - на этот раз правила еще жестче, а соперников больше. В борьбе за власть сходятся несколько влиятельных семей, и победитель будет только один.

В фильме также сыграли Сара Мишель Геллар, Элайджа Вуд, Нестор Карбонелл и культовый режиссер фильмов ужасов Дэвид Кроненберг в эпизодической роли.

Реклама

Кинособытие посетили звездные гости, инфлуенсеры и представители медиа: ведущие Андрей Черновол, Вячеслав Соломка, Анна Астровская, актеры Алексей Нагрудный, Максим Самчик, Эдуард Поляков, Екатерина Манузина, Ульяна Золкина, режиссер Денис Тарасов, певец ONƎ MORE, гимнаст Олег Верняев и гимнастка Виктория Оноприенко, а также хоккеисты национальной сборной Украины и хоккейного клуба "Сокол Киев".

Андрей Чорновол/Фото Анастасия Теликова

Вячеслав Соломка/Фото Анастасия Теликова

Анна Астровская/Фото Анастасия Теликова

Виктория Билан-Ращук, Алексей Нагрудный, Светлана Горошкова/Фото Анастасия Теликова

Анна Адамович/Фото Анастасия Теликова

Дарья Бордун/Фото Анастасия Теликова

ONƎ MORE/Фото Анастасия Теликова

Татьяна Карикова и Анна Малиновская/Фото Анастасия Теликова

Ведущий вечера/Фото Анастасия Теликова

Диджей/Фото Анастасия Теликова

С сегодняшнего дня, 26 марта, фильм "Игра в прятки: Я иду искать" в украинском прокате.