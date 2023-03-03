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В украинский прокат выйдет культовый ужастик "Крик 6" с Дженной Ортегой и Кортни Кокс в главных ролях

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
276
Время на прочтение
1 мин
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В украинский прокат выйдет культовый ужастик "Крик 6" с Дженной Ортегой и Кортни Кокс в главных ролях

Зрителей ждет еще больше кровавых сцен.

На украинские экраны 9 марта выйдет шестая часть культовой хоррор-франшизы "Крик". Режиссерами слэшера выступили Тайлер Джиллетт и Мэтт Бэттинелли-Олпин. Авторами сценария стали Джеймс Вандербилт и Гай Бусик.

В фильме сыграли Дженна Ортега, Кортни Кокс, Самара Уивинг, Хейден Панеттьери, Жасмин Савой Браун, Мэйсон Гудинг и другие.

В центре сюжета четверо героев, которым удалось выжить после жуткой охоты маньяка в маске. Они покидают кровавый городок Вудсборо и начинают новую жизнь в Нью-Йорке. Но на них снова начинает охотиться убийца в маске привидения. Удастся ли им спастись?

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Дата публикации
Просмотры
276
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