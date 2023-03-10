В украинский прокат выйдет научно-фантастический фильм "65" с Адамом Драйвером в главной роли

Съемки фильма начались еще в 2020 году в Новом Орлеане.

На следующей неделе, 16 марта, в украинском прокате выйдет фильм под названием "65" от киностудии Sony Pictures. Режиссерами картины стали Скотт Бек и Брайан Вудс, известные как сценаристы фильма "Тихое место".

В сай-фае (science fiction в переводе "научная фантастика") снялись Адам Драйвер ("Дом Гуччи", "Звездные войны: Пробуждение силы", "Звездные войны: Последние джедаи", "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение"), юная актриса Ариана Гринблатт ("Мстители: Война бесконечности"), Хлои Коулман и другие.

Это эпическая история с номинантом на премию Оскар Адамом Драйвером в главной роли. В результате аварии молодой астронавт попадает на неизвестную до сих пор планету. Он пытается выяснить, где он находится. В крушении выжила также одна девочка. Они узнают, что на таинственной земле они не одни. Им придется бороться за жизнь с опасными гигантскими созданиями.

Предлагаем просмотреть официальный трейлер ленты.

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