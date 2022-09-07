В украинский прокат выйдет триллер "Покаяние" с Антонио Бандерасом в главной роли

На большие экраны фильм выйдет уже в этом месяце.

В Сети появился дублированный трейлер экшена "Покаяние" с Антонио Бандерасом в главной роли, который в украинский прокат выйдет 22 сентября. Режиссером фильма выступил Ричард Хьюз.

В фильме также сыграли Кейт Босворт ("Возвращение Супермена", "Двадцать одно"), Марк Рино Смит ("Бэтмен: Начало"), Натали Бьорн и другие.

О фильме

Куда – наемный убийца. Однажды он встречает девушку Билли, которой некуда вернуться и не к кому обратиться. Билли напоминает Куду его дочь-подростка. А когда герой узнает, что владелица стриптиз-клуба затащила Билли в киберсекс-торговлю, Куда готов пожертвовать всем ради спасения девушки.

Напомним, с 22 сентября состоится повторный прокат эпической приключенческой ленты "Аватар" Джеймса Кэмерона. Киноманы снова смогут отправиться в 3D-путешествие к далекой планете Пандора в 2154 году. В фильме сыграли Зои Салдана, Сэм Уортингтон, Стивен Лэнг, Мишель Родригес и Сигурни Уивер.

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