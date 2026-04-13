В украинский прокат выйдет захватывающая комедия с Оливией Уайлд и Пенелопой Крус

В Сети появился трейлер новой американской комедии «Соседи сверху», режиссером которой выступила Оливия Уайлд. Лента наполнена откровенными разговорами об отношениях пар с их кризисами, ревностью и компромиссами.

В фильме сыграли Оливия Уайлд, Пенелопа Крус, Сет Роген и Эдвард Нортон.

В центре сюжета — супруги Анджела и Джо, которые переживают кризис в отношениях, их брак держится на волоске. Они приглашают на ужин загадочных и эксцентричных соседей сверху и эта встреча приобретает совсем непредсказуемый поворот с неудобными разговорами, правдой, которая всплывает, и сексуальным напряжением.

Фильм демонстрирует уникальный жанровый микс интеллектуальной комедии с драматической психологией в духе A24, которые отвечают за прокат ленты в США.

Режиссура в новой работе Оливии Уайлд выходит на новый уровень после «Не волнуйся, сердечко». Это англоязычный ремейк испанского фильма «Соседи сверху» (The People Upstairs) режиссера Сеска Гая.

Премьера ленты состоялась в рамках кинофестиваля «Сандэнс-2026», где она получила положительные отзывы киносообщества и критиков. Фильм посвящен американской актрисе и кинопродюсеру Дайан Китон.

Variety назвал фильм «великолепно захватывающим» и сравнил его с «Кто боится Вирджинии Вулф?» The Guardian назвал ленту «по-настоящему смешной и редкостно умной комедией для взрослых». Deadline написал, что фильм «исследует динамику секса и отношений с искренней и трогательной честностью».

Фильм «Соседи сверху» в украинский прокат выйдет 25 июня 2026 года.