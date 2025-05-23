В украинском бренде: инфлюенсер Леони Ханне блистала в Каннах на красной дорожке

Леони Ханне / © Associated Press

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Немецкий блогер и инфлюэнсер Леони Ханне посетила Францию, где состоялся 78-й международный кинофестиваль. Звезда выбрала для своего эффектного появления украинский бренд Milla, который создал для нее эксклюзивное белое платье.

Леони Ханне / © Associated Press

Это было платье-бюстье с глубоким декольте, чашки в котором сшиты в виде ракушек, а под грудью платье украшало несколько складок ткани. Юбка была длинной и прямой, а на бедрах у наряда была оригинальная баска в стиле bubble. Более оригинальным наряд делали рукава и перчатки.

Леони дополнила образ украшениями от De Beers, высокой прической и обувью от Rene Caovilla.

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Леони Ханне / © Associated Press

Также в своем Instagram Ханне показала, что у платья был длинный шлейф, но она вынуждена была его отстегнуть из-за новых правил кинофестиваля, которые запрещают теперь такие наряды.

Также Леони посетила в Каннах ежегодный благотворительный вечер amfAR Cinema Against AIDS. Фотографам она позировала в золотом платье от Zuhair Murad с гламурным верхом расшитым бисером и длинной шелковой юбкой.

Леони Ханне / © Associated Press

Образ Леони дополнила накидкой и длинными серьгами с камнями.

Леони Ханне / © Associated Press

Леони Ханне / © Associated Press

Надевает наряды от украинских брендов красавица не впервые. В 2022 году Леони появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля тоже в платье от Milla Nova, но золотом, а в 2024-м блистала в их красивом белом платье с накидкой в виде огромного банта и в Каннах.

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Гости 78-го Каннского кинофестиваля на красной дорожке

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press