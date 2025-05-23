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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
54
Время на прочтение
2 мин

В украинском бренде: инфлюенсер Леони Ханне блистала в Каннах на красной дорожке

Звезда опять продемонстрировала на весь мир работу талантливых украинских мастеров.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Леони Ханне

Леони Ханне / © Associated Press

Немецкий блогер и инфлюэнсер Леони Ханне посетила Францию, где состоялся 78-й международный кинофестиваль. Звезда выбрала для своего эффектного появления украинский бренд Milla, который создал для нее эксклюзивное белое платье.

Леони Ханне / © Associated Press

Леони Ханне / © Associated Press

Это было платье-бюстье с глубоким декольте, чашки в котором сшиты в виде ракушек, а под грудью платье украшало несколько складок ткани. Юбка была длинной и прямой, а на бедрах у наряда была оригинальная баска в стиле bubble. Более оригинальным наряд делали рукава и перчатки.

Леони дополнила образ украшениями от De Beers, высокой прической и обувью от Rene Caovilla.

Леони Ханне / © Associated Press

Леони Ханне / © Associated Press

Также в своем Instagram Ханне показала, что у платья был длинный шлейф, но она вынуждена была его отстегнуть из-за новых правил кинофестиваля, которые запрещают теперь такие наряды.

Также Леони посетила в Каннах ежегодный благотворительный вечер amfAR Cinema Against AIDS. Фотографам она позировала в золотом платье от Zuhair Murad с гламурным верхом расшитым бисером и длинной шелковой юбкой.

Леони Ханне / © Associated Press

Леони Ханне / © Associated Press

Образ Леони дополнила накидкой и длинными серьгами с камнями.

Леони Ханне / © Associated Press

Леони Ханне / © Associated Press

Леони Ханне / © Associated Press

Леони Ханне / © Associated Press

Надевает наряды от украинских брендов красавица не впервые. В 2022 году Леони появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля тоже в платье от Milla Nova, но золотом, а в 2024-м блистала в их красивом белом платье с накидкой в виде огромного банта и в Каннах.

Гости 78-го Каннского кинофестиваля на красной дорожке

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_4 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

Наоми Кэмпбелл_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эмма Стоун_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дженнифер Лоуренс_5 / © Associated Press

© Associated Press

Миа Триплтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
54
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