В украшениях 10 карат и платье с крыльями: Деми Мур продемонстрировала экстравагантный образ на фэшн-ивенте

61-летняя актриса выглядела невероятным.
Деми Мур посетила благотворительный Бал Института костюма, который состоялся в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.
Для своего появления на Met Gala актриса выбрала экстравагантное черное бархатное платье от Harris Reed с изображением розовых пионов, которое внизу плавно переходило в белые лепестки из органзы. Наряд также имел большие, словно у бабочки, крылья, украшенные черными перьями, обрезанными в форме копий.
Аутфит Деми дополнила драгоценными украшениями Nature Sauvage из новой коллекции High Jewelry от Cartier, которая официально будет представлена в конце мая. На ней был бриллиантово-изумрудный комплект Chloris, названный в честь греческой богини весны. Он состоял из колье (7,87 карата) и серьг – (2,25 карата).
Деми завершила лук распущенными волосами и нежным макияжем.
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