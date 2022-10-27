В украшениях и огромной дубленке: Ким Кардашьян показала, как носить кожаный total black look этой осенью

Звезда реалити-шоу - поклонница необычных и однотонных образов, в которых любит делать акцент на своей фигуре и аксессуарах. Для вечеринки в Лос-Анджелесе Ким опять выбрала именно такой образ.

На ней были массивные серебряные украшения в виде змее овивающих ее шею, а с одежды она надела майку с глубоким вырезом, кожаные штаны-сапоги и огромную дубленку, которую носила расстегнутой.

Завершали этот необычный вечерний образ серебристая мини-сумка, макияж серыми тенями и лаконичная прическа.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Мероприятие, которое посетила звезда, было организовано брендом Tiffany & Co. в честь запуска их новой коллекции Lock и проходило в отеле Sunset Tower в Лос-Анджелесе. Среди гостей были приглашены актеры, модели, звезды реалити и предприниматели.

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