В украшениях и платье с декольте-сердцем: Эль Фэннинг в вечернем образе позировала рядом с большим Хищником

Эль Фэннинг / © Associated Press

В Лос-Анджелесе, в Китайском театре TCL, состоялся премьерный показ научно-фантастического фильма «Хищник: Планета смерти». Ленту презентовали ее главные герои — Эль Фэннинг и Димитриус Шустер-Колоаматанг. Вместе с ними позировал персонаж из фильма — большой Хищник.

Эль Фэннинг, Хищник и Димитриус Шустер-Колоаматанги / © Associated Press

Эль появилась на мероприятии в вечернем черном корсетном платье макси на тонких бретельках, с драпировкой, обнаженной спиной и хвостом-шлейфом, который она демонстрировала фотографам.

Эль Фэннинг / © Associated Press

Наряд также имел пикантное декольте в форме сердца и высокий разрез. Лук Фэннинг дополнила черными туфлями на шпильках Stuart Weitzman.

Эль Фэннинг / © Associated Press

Актриса сделала элегантную гладкую прическу, нежный макияж с розовыми румянами. Шею она украсила красивым колье Cartier в виде крокодила с бриллиантами и изумрудами, а на руке были часы и кольцо из этого же комплекта.

Эль Фэннинг / © Associated Press

Напомним, фильм «Хищник: Дикие земли» в украинском прокате с 6 ноября.