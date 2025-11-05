- Дата публикации
В украшениях и платье с декольте-сердцем: Эль Фэннинг в вечернем образе позировала рядом с большим Хищником
27-летняя актриса в черном наряде от Zuhair Murad презентовала свою новую киноработу.
В Лос-Анджелесе, в Китайском театре TCL, состоялся премьерный показ научно-фантастического фильма «Хищник: Планета смерти». Ленту презентовали ее главные герои — Эль Фэннинг и Димитриус Шустер-Колоаматанг. Вместе с ними позировал персонаж из фильма — большой Хищник.
Эль появилась на мероприятии в вечернем черном корсетном платье макси на тонких бретельках, с драпировкой, обнаженной спиной и хвостом-шлейфом, который она демонстрировала фотографам.
Наряд также имел пикантное декольте в форме сердца и высокий разрез. Лук Фэннинг дополнила черными туфлями на шпильках Stuart Weitzman.
Актриса сделала элегантную гладкую прическу, нежный макияж с розовыми румянами. Шею она украсила красивым колье Cartier в виде крокодила с бриллиантами и изумрудами, а на руке были часы и кольцо из этого же комплекта.
Напомним, фильм «Хищник: Дикие земли» в украинском прокате с 6 ноября.