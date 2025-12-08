В украшениях Софи Лорен: гламурная Джессика Честейн блистала в Риме

Лауреат премии «Оскар» Джессика Честейн выглядела потрясающе и гламурно на мероприятии в Италии. Она посетила премьеру документального фильма Brunello, Il Visionario Garbato, который презентовали в Риме.
Актриса надела гламурное серебряное платье от бренда Brunello Cucinelli, которое эффектно сияло благодаря своему дизайну с отделкой бисером и кристаллами.
На этот раз стилист актрисы Элизабет Стюарт подобрала для нее эксклюзивное платье-бюстье, которое стало модификацией лука, который бренд представил в коллекции осень-зима 2025.
Однако изюминкой образа было не платье, а украшение на шее актрисы. Дело в том, что Честейн дополнила свой гламурный образ бриллиантовым колье от бренда Damiani из 18-каратного белого золота. Интересно, что такое же колье носила легендарная София Лорен в 2024 году.
К тому же итальянская легенда тогда фотографировалась с Честейн.