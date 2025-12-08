В украшениях Софи Лорен: гламурная Джессика Честейн блистала в Риме

Джессика Честейн / © Getty Images

Лауреат премии «Оскар» Джессика Честейн выглядела потрясающе и гламурно на мероприятии в Италии. Она посетила премьеру документального фильма Brunello, Il Visionario Garbato, который презентовали в Риме.

Актриса надела гламурное серебряное платье от бренда Brunello Cucinelli, которое эффектно сияло благодаря своему дизайну с отделкой бисером и кристаллами.

Джессика Честейн / © Getty Images

На этот раз стилист актрисы Элизабет Стюарт подобрала для нее эксклюзивное платье-бюстье, которое стало модификацией лука, который бренд представил в коллекции осень-зима 2025.

Однако изюминкой образа было не платье, а украшение на шее актрисы. Дело в том, что Честейн дополнила свой гламурный образ бриллиантовым колье от бренда Damiani из 18-каратного белого золота. Интересно, что такое же колье носила легендарная София Лорен в 2024 году.

Софи Лорен / © Getty Images

К тому же итальянская легенда тогда фотографировалась с Честейн.

Джессика Честейн и Софи Лорен / © Getty Images