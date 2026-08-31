В ультракоротких шортах и кепке со съемок "Секса в большом городе": Зои Кравиц подловили в Нью-Йорке

Зои Кравиц / © Getty Images

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Папарацци сфотографировали Зои Кравиц во время прогулки по Нью-Йорку.

Актриса вышла на улицу в свободной черной футболке и ультракоротких спортивных шортах ярко-синего цвета, которые подчеркнули ее стройные ноги.

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Главным акцентом образа стала розовая бейсболка с надписью Sex and the City — со съемок культового сериала «Секс в большом городе». Из-под головного убора спускались длинные тонкие косы Зои.

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Зои Кравиц / © Getty Images

Кравиц дополнила свой наряд черными шлепанцами, вместительной кожаной сумкой через плечо, черными солнцезащитными очками и ожерельем с камнями. Также на ней были кольца.

Актриса слушала музыку в проводных наушниках, держала в руке стакан с напитком и просматривала что-то в телефоне.

Напомним, ранее Зои Кравиц вышла на прогулку в белой футболке, микрошортах и с леопардовой сумкой.

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