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- Шоу-бизнес
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В ультракоротких шортах и кепке со съемок "Секса в большом городе": Зои Кравиц подловили в Нью-Йорке
Актрису снова сфотографировали на улицах Нью-Йорка.
Папарацци сфотографировали Зои Кравиц во время прогулки по Нью-Йорку.
Актриса вышла на улицу в свободной черной футболке и ультракоротких спортивных шортах ярко-синего цвета, которые подчеркнули ее стройные ноги.
Главным акцентом образа стала розовая бейсболка с надписью Sex and the City — со съемок культового сериала «Секс в большом городе». Из-под головного убора спускались длинные тонкие косы Зои.
Кравиц дополнила свой наряд черными шлепанцами, вместительной кожаной сумкой через плечо, черными солнцезащитными очками и ожерельем с камнями. Также на ней были кольца.
Актриса слушала музыку в проводных наушниках, держала в руке стакан с напитком и просматривала что-то в телефоне.
Напомним, ранее Зои Кравиц вышла на прогулку в белой футболке, микрошортах и с леопардовой сумкой.