В ультрамариновой блузке с пикантным вырезом: папарацци подловили Деми Мур с собачкой на руках в Нью-Йорке

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Она была в хорошем настроении и мило улыбнулась фотографам. На руках она держала своего домашнего любимца — чихуахуа Пилафа, с которым часто появляется на публике.

На актрисе был белоснежный костюм, который состоял из однобортного удлиненного жакета приталенного силуэта и брюк со стрелками. Его Деми скомбинировала с блузкой ультрамаринового цвета с пикантным вырезом в зоне декольте.

Лук Мур дополнила черными лакированными остроносыми туфлями на шпильках и черным кожаным клатчем. У нее, как всегда, были распущенные волосы, макияж с розовым блеском на губах и темный маникюр. В ушах у звезды были золотые серьги с камнями, на лице — очки в черной оправе, а на руках — золотые кольца.

Напомним, Деми Мур на премьеру сериала в рамках кинофестиваля PaleyFest в Нью-Йорке надела вязаное цветное мини-платье и высокие сапоги.