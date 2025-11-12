- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 20
- Время на прочтение
- 1 мин
В ультрамариновой блузке с пикантным вырезом: папарацци подловили Деми Мур с собачкой на руках в Нью-Йорке
63-летняя актриса почти неразлучная со своим домашним любимцем.
Деми Мур попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Она была в хорошем настроении и мило улыбнулась фотографам. На руках она держала своего домашнего любимца — чихуахуа Пилафа, с которым часто появляется на публике.
На актрисе был белоснежный костюм, который состоял из однобортного удлиненного жакета приталенного силуэта и брюк со стрелками. Его Деми скомбинировала с блузкой ультрамаринового цвета с пикантным вырезом в зоне декольте.
Лук Мур дополнила черными лакированными остроносыми туфлями на шпильках и черным кожаным клатчем. У нее, как всегда, были распущенные волосы, макияж с розовым блеском на губах и темный маникюр. В ушах у звезды были золотые серьги с камнями, на лице — очки в черной оправе, а на руках — золотые кольца.
Напомним, Деми Мур на премьеру сериала в рамках кинофестиваля PaleyFest в Нью-Йорке надела вязаное цветное мини-платье и высокие сапоги.