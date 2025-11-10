ТСН в социальных сетях

В универсальном наряде, который подойдет каждой: Деми Мур вышла в свет в мини-платье

Актриса подчеркнула нарядом ноги и показала, что образ для краснйо дорожки может быть и лаконичным.

Юлия Каранковская
Деми Мур

Деми Мур / © Getty Images

62-летняя Деми Мур посетила показ нового сезона сериала «Лэндмен», который презентовали в рамках кинофестиваля PaleyFest в Нью-Йорке. Актриса вышла на красную дорожку вместе со своей любимой собачкой по кличке Пилаф.

Одета звезда была стильно и лаконично — она нарядилась в вязаное цветное мини-платье с коротким рукавом. Наряд был свободного фасона и по сути универсальным, поскольку подойдет многим фигурам. Также Деми надела с этим платьем черные кожаные сапоги, распустила свои длинные волосы и сделала макияж с нежно-розовыми румянами на щеках, которые придали ей нежности и свежести.

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Этот простой и удобный наряд кардинально отличался от того, что звезда показала несколькими днями ренее на церемония вручения премии Glamour «Женщина года — 2025». На красной дорожке Мур продемонстрировала нарядом из дебютной коллекции дизайнера Пьерпаоло Пиччоли в качестве креативного директора Модного дома Balenciaga, который, как оказалось, было очень трудно надевать и снимать.

Деми Мур пытается надеть перчатки Balenciaga / © Instagram Деми Мур

Деми Мур в роскошных нарядах (39 фото)

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

