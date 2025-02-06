В утягивающем нижнем белье: топ-модель Адриана Лима снялась для глянца

Бразильянка похвасталась стройной фигурой на страницах известного журнала.
43-летняя бразильская супермодель и "ангел" Victoria's Secret Адриана Лима стала звездой нового выпуска Perfect.
На страницах глянца модель сверкнула своей постройневшей фигурой в утягивающем нижнем белье от Dolce & Gabbana – в шелковых боди и трикотажных корсетах.
Интересно, что Лима позировала практически без макияжа – ей лишь подчеркнули ресницы и нанесли румян на скулы.
В последнее время Адриану часто обвиняют в злоупотреблении филлерами и пластикой лица. Чтобы доказать, что не прибегала к помощи пластических хирургов, она показывала свои фото без макияжа.
Лима же утверждает, что все дело в генетике и спорте. В интервью Vogue Spain она сказала: "После третьих родов я много тренировалась, потом занималась силовыми упражнениями и кардио. А еще я люблю инфракрасные сауны, стараюсь ходить три раза в неделю. Если я занимаюсь спортом, то это для себя, потому что это делает меня счастливой. К тому же в моей семье невероятная генетика. Моей бабушке по материнской линии уже исполнилось 105 лет".
Ранее, напомним, Адриана Лима вышла замуж и показала помолвочное кольцо с огромным камнем.
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