В увлажняющих масках для лица: Джорджина Родригес показала фото с Криштиану Роналду
Звездная пара тщательно следит за своим внешним видом.
31-летняя модель, инфлуэнсер и невеста футболиста Криштиану Роналду — Джорджина Родригес, которой он недавно сделал предложение после 9 лет отношений и преподнес кольцо с огромным бриллиантом, опубликовала их общее фото в Instagram, сделанное, судя по всему, перед сном.
Модель и футболист запечатлены в увлажняющих тканевых масках для лица. Они смотрят в камеру и слегка улыбаются — в маске это делать неудобно. «Спокойной ночи», — гласит подписи фото.
Интересно, что Роналду, похоже, спит на подушке с шелковой наволочкой — как известно, им приписывают уникальное свойство — якобы они предотвращают преждевременное старение кожи и морщины.
Отметим, Джорджина Родригес и Криштиану Роналду познакомились в 2016-году в бутике Gucci в Мадриде, где девушка работала продавцом-консультантом. Сейчас они вместе уже воспитывают пятерых детей. Для двух из них — дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды — девушка является биологической матерью. Близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына — 14-летнего Криштиану-младшего — ничего не известно.
