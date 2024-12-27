В уютном кардигане и джинсах: Джей Ло запечатлели на шопинге с дочерью в Аспене

Дженнифер Лопес тоже приехала на рождественские праздники на горнолыжный курорт в Аспене.

Певицу заметили фотографы во время шопинга с дочерью Эммой. 16-летняя дочь певицы, которая считающает себя небинарной персоной, была облачена в черное кожаное пальто, вязаный шарф и мешковатые джинсы, а обута в грубые ботинки.

А 55-летняя Лопес надела уютный кардиган в зимний принт, который сочетала с широкими синими джинсами и рыжими ботинками. Свой образ для прогулки Джей Ло дополнила солнцезащитными очками, волосы собрала в низкий хвост и сделала макияж.

Дженнифер Лопес с дочерью Эммой на курорте в Аспене / Фото: Getty Images

Напомним, на курорте в Аспене сейчас отдыхает супермодель Хайди Клум с мужем Томом Каулитцем и детьми, а также певица Мэрайя Кэри с семьей. Их всех ранее запечатлели папарацци.

Мэрайя Кери / Фото: Getty Images

Читайте также:

Стильные выходы Дженнифер Лопес (16 фото)