В уютном кардигане и джинсах: Джей Ло запечатлели на шопинге с дочерью в Аспене

Дженнифер Лопес тоже приехала на рождественские праздники на горнолыжный курорт в Аспене.
Певицу заметили фотографы во время шопинга с дочерью Эммой. 16-летняя дочь певицы, которая считающает себя небинарной персоной, была облачена в черное кожаное пальто, вязаный шарф и мешковатые джинсы, а обута в грубые ботинки.
А 55-летняя Лопес надела уютный кардиган в зимний принт, который сочетала с широкими синими джинсами и рыжими ботинками. Свой образ для прогулки Джей Ло дополнила солнцезащитными очками, волосы собрала в низкий хвост и сделала макияж.
Напомним, на курорте в Аспене сейчас отдыхает супермодель Хайди Клум с мужем Томом Каулитцем и детьми, а также певица Мэрайя Кэри с семьей. Их всех ранее запечатлели папарацци.
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