В уютном образе и с домашним питомцем: Приянка Чопра попала под прицел папарацци в Нью-Йорке

В уютном образе и с домашним питомцем: Приянка Чопра попала под прицел папарацци в Нью-Йорке

Знаменитость появилась на публике со своей собакой, которая одета не менее стильно, чем сама Приянка.

Модель и актрису Приянку Чопру подловили в центе Нью-Йорка 14 декабря. Знаменитость выходила из автомобиля в сопровождении охранника, а вот на руках несла своего домашнего питомца - пятилетнюю собаку Диану, одетую в теплую белую дутую куртку.

Сама Приянка надела белые трикотажные штаны, уютную белую кофту и розовую шубу из искусственного меха. Дополнили этот повседневный образ знаменитости белые кеды, легкий макияж на лице и маникюр.

Приянка Чопра / Getty Images

Напомним, недавно амбассадор Victoria's Secret также посетила одно из главных событий в модной индустрии - церемонию Fashion Awards, которая проходила в Лондоне. Тогда Приянка продемонстрировала наряд со шлейфом от британского бренда Richard Quinn.

Приянка Чопра / Associated Press

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