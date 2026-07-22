- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 88
- Время на прочтение
- 1 мин
В узких джинсах и пестром кроп-топе с декольте: звезда реалити-шоу вышла на прогулку с собакой
Эмма Эрнан продемонстрировала на улицах Лос-Анджелеса яркий повседневный наряд.
Американскую звезду реалити-шоу Selling Sunset Эмму Эрнан папарацци подловили на Мелроуз-Плейс в Лос-Анджелесе. Она прогуливалась по городу со своим милым песиком Джетом, которого держала на руках.
Для выхода Эмма выбрала пестрый кроп-топ с длинными рукавами, глубоким V-образным декольте и узлом на груди. Вещь была украшена ярким абстрактным принтом в оранжевых, розовых, белых, желтых и черных оттенках.
Кроп-топ Эрнан сочетала с узкими графитовыми джинсами с завышенной талией, которые подчеркнули ее стройную фигуру. Блондинка дополнила наряд высокими черными замшевыми сапогами на каблуках и стеганой сумкой.
Из аксессуаров на ней были черные солнцезащитные очки, золотые серьги-кольца, браслеты и кольца. Эмма распустила свои светлые волосы.