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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
88
Время на прочтение
1 мин

В узких джинсах и пестром кроп-топе с декольте: звезда реалити-шоу вышла на прогулку с собакой

Эмма Эрнан продемонстрировала на улицах Лос-Анджелеса яркий повседневный наряд.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Эмма Эрнан

Эмма Эрнан / © Getty Images

Американскую звезду реалити-шоу Selling Sunset Эмму Эрнан папарацци подловили на Мелроуз-Плейс в Лос-Анджелесе. Она прогуливалась по городу со своим милым песиком Джетом, которого держала на руках.

Для выхода Эмма выбрала пестрый кроп-топ с длинными рукавами, глубоким V-образным декольте и узлом на груди. Вещь была украшена ярким абстрактным принтом в оранжевых, розовых, белых, желтых и черных оттенках.

Эмма Эрнан / © Getty Images

Эмма Эрнан / © Getty Images

Кроп-топ Эрнан сочетала с узкими графитовыми джинсами с завышенной талией, которые подчеркнули ее стройную фигуру. Блондинка дополнила наряд высокими черными замшевыми сапогами на каблуках и стеганой сумкой.

Из аксессуаров на ней были черные солнцезащитные очки, золотые серьги-кольца, браслеты и кольца. Эмма распустила свои светлые волосы.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
88
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