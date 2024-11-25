В в костюме с прозрачными перчатками: София Буш надела очаровательный наряд на гала-вечер

Известная актриса выбрала гламурный наряд оттенка пудры.
В Голливуде состоялся 19-й ежегодный праздник L'Oréal Paris Women Of Worth, который посетили друзья и амбассадоры этого известного косметического бренда. Также среди знаменитых гостей можно было увидеть актрису Софию Буш.
42-летняя звезда надела гламурный нежно-пудровый костюм от бренда Adeam, который состоял из корсетного топа со складками на лифе и прямой юбки-карандаша.
Наряд София носила в сочетании с прозрачными высокими перчатками, которые украшали объемные рюши, несколькими гламурными украшениями и туфлями на каблуках в тон наряда.
Посетила это мероприятие она со своей возлюбленной Эшлин Харрис - бывшей американской футболисткой. Спортсменка надела маскулинный коричневый костюм в гангстерском стиле, белую рубашку и черный шелковый галстук. Волосы Эшлин уложила назад.
Напомним, в отношениях София и Элис с весны этого года. Как пара они дебютировали на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.
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