В ванильной шубе и в компании младшего брата: Линдсей Лохан в объективах папарацци

Линдсей Лохан попала в объектив папарацци на улицах Нью-Йорка. Она была в компании своего младшего брата – 27-летнего актера Дакоты Лохан.

Линдсей выглядела стильно. На ней была объемная эко-шуба ванильного оттенка, светлый топ со стразами и белые штаны-палаццо со стрелками и тканевым поясом.

Линдсей Лохан с братом / Фото: Getty Images

Свой лук Лохан дополнила массивными очками в бледно-розовой оправе, золотым клатчем-сумочкой и серьгами-кольцами. Волосы она распустила и накрасила губы розовой помадой.

Дакота был одет в черный пиджак, белую рубашку, черные джинсы и кожаные туфли. На шее у него была серебряная цепочка, а на лице – черные очки.

Напомним, Линдсей Лохан на премьере романтической комедии "Ирландское желание" в Нью-Йорке продемонстрировала красивый образ total white.

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