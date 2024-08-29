В вечернем костюме от Chanel: 74-летняя Сигурни Уивер прошлась по красной дорожке в Венеции

Она выглядела очень элегантно и женственно.

Голливудская актриса Сигурни Уивер, которая безусловно наиболее известна киноманам по культовым фильмам "Чужие", "Аватар" и "Охотники за привидениями 2", посетила остров Лидо, где сейчас проходит 81-й Венецианский кинофестиваль.

Сигурни Уивер / Фото: Associated Press

В день открытия мероприятия она прошлась по красной дорожке в вечернем костюме от Chanel, который включал гламурный жакет и длинную бархатную юбку.

Жакет в этом образе был расшит пайетками, но также его украшало глубокое декольте, пуговицы и накладные карманы. Юбка же была однотонной. Образ актрисы дополнила вечерняя укладка и элегантные украшения с бриллиантами.

Сигурни Уивер / Фото: Associated Press

В этом году Уивер получила важную награду на кинофестивале - "Золотого льва" - за свой вклад в кинематограф. После награждения она позировала со статуэткой для фото.

Сигурни Уивер / Фото: Associated Press

Сигурни Уивер / Фото: Associated Press

На этом мероприятии Сигурни не редкий гость, однако в последний раз посещала его в 2022 году. Тогда звезда вышла на красную дорожку в красном комбинезоне от итальянского бренда Valentino.

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