В вечернем костюме от Chanel: 74-летняя Сигурни Уивер прошлась по красной дорожке в Венеции

Она выглядела очень элегантно и женственно.
Голливудская актриса Сигурни Уивер, которая безусловно наиболее известна киноманам по культовым фильмам "Чужие", "Аватар" и "Охотники за привидениями 2", посетила остров Лидо, где сейчас проходит 81-й Венецианский кинофестиваль.
В день открытия мероприятия она прошлась по красной дорожке в вечернем костюме от Chanel, который включал гламурный жакет и длинную бархатную юбку.
Жакет в этом образе был расшит пайетками, но также его украшало глубокое декольте, пуговицы и накладные карманы. Юбка же была однотонной. Образ актрисы дополнила вечерняя укладка и элегантные украшения с бриллиантами.
В этом году Уивер получила важную награду на кинофестивале - "Золотого льва" - за свой вклад в кинематограф. После награждения она позировала со статуэткой для фото.
На этом мероприятии Сигурни не редкий гость, однако в последний раз посещала его в 2022 году. Тогда звезда вышла на красную дорожку в красном комбинезоне от итальянского бренда Valentino.
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