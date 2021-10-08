В вечернем платье и босоножках: Кристен Стюарт на лондонской премьере фильма "Спенсер"

Фильм "Спенсер" чилийского режиссера Пабло Лорраина был представлен лондонской публике.

Главная звезда ленты – американская актриса, сыгравшая роль принцессы Дианы – Кристен Стюарт – вышла на дорожку в вечернем платье, расшитом камнями и пайетками без бретелек и босоножках на каблуках в оттенке серебристый металлик. У Кристен были распущены волосы, а на лице был макияж с акцентом на глаза. Действие проходило в рамках Лондонского кинофестиваля BFI.

Кристен Стюарт / Associated Press

31-летняя Стюарт получила восторженные отзывы критиков за свою роль в фильме "Спенсер", где рассказывается о двух днях из жизни принцессы Уэльской Дианы во время рождественских каникул в Сандрингеме. Именно здесь Диана принимает решение о разводе с принцем Чарльзом.

Кристен Стюарт / Associated Press

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Фильм "Спенсер" впервые был показан на Венецианском кинофестивале в прошлом месяце.

"Я очень рада привезти его домой ... Мы подошли к этому с такой любовью. Даже если бы все его ненавидели, это было бы нормально, потому что мы действительно просто вложили в него все, что у нас было", - сказала Кристен Стюарт в комментарии агентству Reuters.

Кристен Стюарт / Associated Press

На дорожке она появилась со своими экранными сыновьями, сыгравшими принцем Уильяма и Гарри, которых любезно обнимала, позируя перед камерами собравшихся фотографов. В ленте показаны близкие отношения между Дианой и ее сыновьями.

Кристен Стюарт со своими экранными сыновьями / Associated Press

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